Signature de 27 accords entre la Tunisie et l’Algérie

Le Président de la République, Kais Saied, a supervisé ce mercredi 15 décembre 2021 au Palais de Carthage, avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, une cérémonie de signature de 27 accords entre les deux pays.

D’après un communiqué publié par la présidence de la République, ces accords concernent les domaines de la justice, des institutions publiques, de la coopération décentralisée, de la communication, des médias, de l’industrie et des PME, l’environnement, le commerce extérieur, culture, affaires religieuses, énergie, formation professionnelle, pêche, emploi , femmes, enfants, personnes âgées, jeunes, sports, éducation et santé.

Lors d’un entretien réunissant Saied et Tebboune avant cette cérémonie, le chef de l’Etat a rappelé que la Tunisie et l’Algérie partagent un héritage culturel commun, ainsi que les deux pays mènent une lutte commune pour la libération nationale, et une croyance profonde en un destin et un avenir unis.

Saied a souligné aussi que cette visite historique constitue une étape prometteuse dans l’histoire des relations entre les deux pays.

