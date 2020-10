Signature dâ€™une convention entre lâ€™UTAP et les grandes surfaces pour la commercialisation des dattes et grenades

Signature d’une convention entre l’UTAP et les grandes surfaces pour la commercialisation des dattes et grenades

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) annonce la signature de conventions pour faciliter l’approvisionnement des grandes surfaces en certains fruits.

Dans le cadre de l’amélioration de la commercialisation des fruits à des prix raisonnables, une cérémonie a été organisée au cours de laquelle des conventions ont été signées entre l’UTAP et le groupement interprofessionnel des fruits, d’une part, et les grandes surfaces de l’autre, en vue d’en organiser l’approvisionnement en grenades et dattes, et en faciliter l’acheminement au consommateur, annonce l’organisation agricole dans un communiqué paru sur sa page officielle.

