« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les infrastructures et les Data Centers

L’ère de l’Intelligence Artificielle (IA) redéfinit fondamentalement la manière dont les infrastructures numériques sont conçues, gérées et optimisées. Dans ce contexte de transformation accélérée, l’événement « Smart infrastructures in the A.I era », co-organisé par 3S et Huawei Tunisie, s’est tenu le mercredi 24 septembre à l’hôtel Mövenpick du Lac. Une occasion de découvrir les dernières solutions et tendances concernant l’avenir des réseaux d’entreprise.

Cette journée a été riche en discussions, mettant en lumière les défis complexes et les opportunités prometteuses qu’apporte l’IA à l’écosystème des technologies de l’information en Tunisie.

A cette occasion, Adel Dahmani, DGA du groupe 3S, a évoqué l’importance du partenariat stratégique entre le groupe 3S et Huawei et de la nécessité de s’adapter aux nouvelles technologies, en perpétuelle évolution : « Aujourd’hui, le monde est en train de changer et les technologies sont en train de migrer d’un continent à un autre. Huawei fait partie de ces géants de l’IT qui ont bouleversé le monde avec les nouveautés technologiques qu’il propose ».

De son côté M. Hong Liang, DGA de Huawei Tunisie a déclaré : « Nous venons de terminer notre participation en Chine pour un événement intitulé Huawei Connect en 2025 qui a eu pour thème ALL INTELLIGENCE. C’est la raison pour laquelle nous avons choisis pour cet événement, organisé conjointement avec 3S, qui aborde les infrastructures intelligentes à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Le responsable a par ailleurs indiqué que 3S était l’un des plus importants partenaires de Huawei et qui, en tant qu’intégrateur, va permettre d’accélérer conjointement la transition numérique et énergétique en Tunisie. « Notre société est la seule qui investit chaque année entre 20 et 25% de son chiffre d’affaires dans le secteur de la recherche et du développement car notre fondateur est convaincu que pour gagner demain, il faut investir aujourd’hui, d’où notre présence pour investir dans cet événement ! » a ajouté M. Liang.

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs experts issus des équipes 3S et Huawei et des invités issus du secteur IT (responsables d’entreprises, DSI,…) a permis d’explorer les leviers d’orchestration et d’optimisation des réseaux grâce aux capacités d’apprentissage de l’IA. Par ailleurs, des panels ont couvert les aspects cruciaux de la gestion des données, incluant les systèmes de stockage, de sauvegarde et de protection ainsi que du rôle essentiel du cloud comme fondation indispensable pour l’érection de ces infrastructures intelligentes de nouvelle génération.

Les discussions ont également en évidence l’impératif de moderniser l’architecture des datacenters pour garantir non seulement des capacités accrues de stockage et de calcul, mais surtout une efficacité énergétique et une résilience optimale. Cette transition vers le Data Center intelligent est essentielle pour soutenir la performance des réseaux d’entreprise dans un monde piloté par l’apprentissage automatique et l’analyse en temps réel.

Samy Bennaceur