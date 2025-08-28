Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur du pays, un moteur à activer pour notre immobilier (Tribune)

À l’heure où la Tunisie cherche à revitaliser son économie et son marché immobilier, un acteur essentiel s’affirme avec constance et engagement : les Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE). Bien plus qu’un simple segment d’acheteurs, cette diaspora incarne un attachement profond à la terre natale, une volonté de contribuer à distance au développement du pays, et un désir sincère de maintenir un lien tangible avec ses racines.

En 2024, jusqu’au mois d’avril 2025, plus de 224 468 intentions d’achat ont été générées sur la plateforme Mubawab.tn par cette communauté. Un chiffre fort, qui traduit une demande croissante, stable et engagée pour l’investissement immobilier en Tunisie. Cette dynamique n’est pas le fruit du hasard : elle découle de multiples motivations, entre attachement affectif, stratégie patrimoniale, anticipation d’un retour au pays ou encore volonté de préserver un ancrage familial solide.

Une relation gagnant-gagnant à bâtir

Pour les TRE, acheter un bien immobilier en Tunisie, c’est investir dans une valeur refuge, une sécurité émotionnelle autant que financière. Pour les professionnels du secteur – promoteurs, agences, partenaires – c’est la possibilité de se connecter à une cible fiable, solvable, bien informée et exigeante, à la recherche de solutions sérieuses, rapides et transparentes.

Il est temps de replacer les TRE au centre de notre stratégie : les intégrer pleinement dans les logiques de développement immobilier, c’est contribuer à un modèle de croissance durable et inclusive.

Appartements, villas, terrains : quelles préférences ?

Les données recueillies sur Mubawab révèlent des préférences précises. Les TRE privilégient les appartements, qui concentrent 62 % des recherches. Les villas attirent quant à elles 20 % des leads, tandis que les terrains, souvent convoités dans une perspective de construction personnalisée, représentent 18 % des intentions d’achat.

En ce qui concerne les configurations recherchées, les projets sont souvent familiaux ou pensés pour des séjours prolongés. Ainsi, les S+2 dominent avec 43 % des recherches, suivis des S+3 à hauteur de 29 %, et des S+1 à 21 %, traduisant une volonté d’occupation semi-permanente, au-delà du simple placement locatif.

Des budgets variés, mais un profil médian bien dessiné

Les budgets alloués à l’achat d’appartements sont variés, mais une tendance médiane se dégage nettement. Près de 46 % des acheteurs visent un bien entre 150 000 et 300 000 TND. Par ailleurs, 27 % des TRE sont prêts à investir jusqu’à 500 000 TND, 14 % dépassent ce seuil, tandis que 13 % recherchent des biens plus accessibles, à moins de 150 000 TND.

Concernant les villas, la majorité des budgets se situent entre 300 000 et 700 000 TND, et 19 % des leads dépassent 1 200 000 TND – une cible à fort potentiel pour les programmes haut de gamme. Pour les terrains, 39 % des recherches concernent des biens à moins de 150 000 TND, et 27 % visent la tranche allant jusqu’à 300 000 TND.

Les zones les plus convoitées

La géolocalisation des recherches reflète des choix mûrement réfléchis, mêlant qualité de vie, potentiel de valorisation et accessibilité.

Pour l’achat d’appartements, les quartiers les plus plébiscités sont La Soukra, l’Aouina, les Jardins de Carthage, Ain Zaghouan Nord et Ennasr 2. Du côté des villas, Hammamet Nord et Sud dominent, suivies de Djerba, Gammarth et La Marsa. En matière de terrains, les localisations les plus demandées sont Hammamet Sud, Djerba, La Soukra, Hammamet Nord, Gammarth et La Marsa, avec en retrait Jardins d’El Menzeh, Yasmine Hammamet et El Menzeh 9C.

Ces zones témoignent de l’intelligence des choix opérés, entre projection patrimoniale et cadre de vie agréable.

Mieux les comprendre, mieux les servir

Face à ces tendances claires, la question n’est plus de savoir si les TRE constituent une cible à privilégier, mais comment mieux les séduire et les accompagner.

Leurs attentes sont limpides : une transparence totale sur les prix, les prestations et les délais ; une expérience digitalisée fluide incluant visites virtuelles, accompagnement à distance et signature électronique ; la fiabilité du promoteur comme critère de choix ; et une livraison rapide, souvent en lien avec les séjours estivaux durant lesquels les décisions d’achat peuvent être finalisées.

En somme, il s’agit de proposer une approche professionnelle, humaine, rassurante et centrée sur l’utilisateur.

Reconnecter les fils du lien, construire l’avenir ensemble

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger ne sont plus de simples participants secondaires au marché immobilier tunisien. Ils en sont désormais l’un des moteurs les plus prometteurs. En leur proposant une offre adaptée à leurs réalités et aspirations, une relation basée sur la confiance et une expérience simplifiée et rassurante, nous avons l’opportunité de créer un cercle vertueux – pour eux, pour nous, et pour le pays tout entier.

À travers la data collectée sur Mubawab.tn, nous voyons se dessiner des attentes concrètes, des tendances nettes et un potentiel encore trop peu exploité. Il revient désormais à l’ensemble des professionnels de l’immobilier, ainsi qu’aux institutions, d’intégrer pleinement cette clientèle dans leurs plans de développement.

Investir dans la relation avec les TRE, c’est miser sur une Tunisie ouverte, solidaire et durable. C’est aussi envoyer un message fort à notre diaspora : où que vous soyez dans le monde, vous avez toujours une place chez vous.

Par Anis Gharbi – Directeur général de Mubawab Tunisie