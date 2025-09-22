Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au premier semestre 2025

Le marché locatif tunisien poursuit sa trajectoire ascendante. D’après une récente étude du portail Mubawab.tn, les loyers moyens des appartements ont progressé de 4 % au cours du premier semestre 2025, une tendance qui s’accompagne d’une augmentation de la superficie des logements mis en location (+3 %).

Les appartements, stars du marché

La demande locative reste soutenue, particulièrement pour les appartements qui concentrent 76 % des recherches effectuées sur la plateforme. Les biens disponibles suivent cette tendance puisque plus d’un logement proposé sur deux à la location est un appartement. Près de 44 % des visiteurs de Mubawab.tn se disent intéressés par une location de longue durée, confirmant l’importance de ce segment sur le marché immobilier national.

Jardins de Carthage en tête des préférences

Sans surprise, les Jardins de Carthage dominent les recherches dans le Grand Tunis, attirant à eux seuls 8 % de la demande. Le quartier séduit par sa proximité avec les grands axes, son cadre résidentiel et ses immeubles récents. La Marsa suit avec 7,5 %, devant Aïn Zaghouan Nord (6,5 %), qui confirme son statut de zone montante.

En dehors de la capitale, d’autres pôles régionaux se distinguent. Hammamet Nord rafle la première place dans le Cap Bon avec 21 % des recherches, devançant Nabeul Centre (16 %) et Cité El Wafa (15 %). Dans le Sahel, la demande se concentre autour de El Kantaoui (13 %), Sahloul 4 (10 %) et Hammam Sousse (8 %), autant de zones résidentielles et touristiques où le marché reste particulièrement actif.

Des loyers en progression dans les zones huppées

L’étude met également en lumière une hausse des loyers dans les quartiers les plus prisés. Aux Jardins de Carthage, il faut désormais compter 1 530 dinars pour un S+1 (+6 %), 1 970 dinars pour un S+2 (+3 %) et 2 350 dinars pour un S+3 (+2 %). À Ennasr 2, autre quartier recherché de la capitale, les loyers oscillent entre 1 100 dinars pour un S+1 et 1 700 dinars pour un S+3, avec des hausses comprises entre 3 et 5 %.

Les zones en développement comme Aïn Zaghouan Nord enregistrent également une progression notable : 1 600 dinars pour un S+2, en hausse de 5 % sur un an. À l’autre extrême, des quartiers plus populaires tels que Mourouj 6 affichent des loyers beaucoup plus accessibles, autour de 930 dinars pour un S+2, tout en suivant la même tendance haussière (+4 %).

Les régions touristiques sous tension

La pression se fait aussi sentir dans les zones côtières. À Hammamet Nord, les loyers atteignent 1 210 dinars pour un S+2, en progression de 4 %. À El Kantaoui, dans le Sahel, un S+3 se loue en moyenne à 1 550 dinars, confirmant l’attractivité de ces régions à forte vocation touristique.

Une demande fluctuante mais persistante

Si l’offre d’appartements reste relativement stable depuis 2022, la demande connaît des variations saisonnières. Elle tend à grimper au second semestre, notamment avec la rentrée universitaire et professionnelle, avant de ralentir en début d’année. Ainsi, le premier semestre 2025 a enregistré une baisse de 16 % de la demande par rapport au semestre précédent, sans pour autant inverser la tendance générale à la hausse des prix.

En résumé, le marché locatif tunisien confirme son dynamisme avec des loyers en progression, une demande toujours concentrée sur les petites typologies et un intérêt marqué pour les quartiers haut de gamme comme les Jardins de Carthage ou La Marsa. Mais derrière ces chiffres, une réalité s’impose : pour de nombreux locataires, accéder à un logement confortable devient un défi de plus en plus coûteux.

