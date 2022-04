Tunisie : Les actions de solidarité se multiplient pour venir en aide aux plus démunis (Reportage)

Les actions de solidarité dédiées aux personnes nécessiteuses se multiplient durant le mois de Ramadan. Avec la crise économique qui s’accentue de plus en plus, et le taux de pauvreté en Tunisie qui ne cesse de grimper, atteignant les 18.2% en 2021 selon l’INS, la société civile s’est activée pour venir en aide de cette population fragile. Repas de rupture de jeûne et Shour, vêtements de l’Aïd, soins médicaux et fourniture scolaire, la générosité des Tunisiens était au rendez-vous comme chaque année, et cela dans plusieurs gouvernorats.

En ce Ramadan 2022, les jeunes semblent de plus en plus engagés dans ces actions altruistes. C’est le cas de Sarra Hannachi, responsable Sponsoring à Lions Club Tanit Soukra (District 414), qui nous a parlé des différentes actions que l’association a menées en faveur de centaines de personnes dans le besoin.

D’après la jeune activiste, près de 100 familles du gouvernorat du Kef, ont reçu des renforts pour accueillir convenablement le mois saint. « L’objectif du club étant de ne pas se limiter à l’approvisionnement alimentaire seulement, et offrir les repas du Ramadan. Cette vision s’est élargie, pour plus d’efficacité et d’ampleur. Après avoir noté les besoins spécifiques de ces familles dans le besoin, nous leur avons garanti en collaboration avec Lions Club Tunis ISG, à part la nourriture, des vêtements, matelas, traitement d’anémie, couches pour adultes, lait pour bébé 11 mois, vaisselle, couverture, jouets, eau minérale pour les plus âgés, chauffage, paiement de facture d’eau et d’électricité ».

En effet Lions Club Tanit Soukra a choisi de personnaliser ses aides selon les besoins de ces familles, afin de pouvoir les aider d’une manière plus efficace.

Les actions de Lions club Tanit Soukra se sont prolongées aussi durant le mois saint.

« L’action les restos du cœur a réussi à fournir 100 repas de rupture du jeûne distribués au niveau de la maison des jeûnes de la Soukra. Il y a eu aussi une autre action qui a été menée en collaboration avec un propriétaire d’un restaurant à l’Ariana, qui prépare 40 plats tous les jours depuis le début de Ramadan. Un boucher du quartier, ainsi qu’un vendeur de légumes ont eu la générosité de garantir les ingrédients des plats. Et les volontaires de Lions Club Tanit Soukra ont participé à cette action, chacun de son côté par les courses, et la distribution de ces repas chauds non seulement aux personnes démunies du quartier, mais aussi à une cinquantaine de sans abri du Bardo, Bab Saadoune, Le Bardo et le centre-ville de Tunis ».

Lions Club Tanit Soukra a aussi prévu une autre action à l’occasion de « Lilet 27 », à l’hôpital Aziza Othmana. Les volontaires vont accompagner les malades lors du diner, qui sera fournie par l’association. Quant aux enfants hospitalisés dans cet établissement de santé, ils vont bénéficier des vêtements de l’Aid quelques jours après, nous a annoncé la responsable de sponsoring.

Nous nous sommes entretenus avec l’association « Les resto d’Amour l’Association universelle », spécialisée dans l’aide aux sans-abris du grand Tunis. Avec la présence de jeunes bénévoles de Léo Club Carthage et de Rotaract ClubTechnopole El Ghazela, les dons des citoyens et la collaboration de restaurants et magasins, cette association parvient à offrir quotidiennement un repas chaud et complet, en plus du Shour, à une centaine de personnes.

Dès 16h, les bénévoles se réunissent dans un local de Fast Food dans lequel la nourriture est cuisinée, conservée et puis mise en place afin d’être servie vers 18h. Au menu, une soupe, Brik ou tajine/barquette, une salade variée selon les ingrédients disponibles, plus un plat de consistance qui contient essentiellement des protéines animales, viande, volaille, poisson… », nous a indiqué Nizar Khadhari le président de l’association Les Resto d’Amour.

« Avec l’entraide d’une dizaine de volontaires engagés, ces tâches sont devenues pour nous tous de plus en plus faciles, et rapidement effectuées. Juste avant l’heure de rupture du jeûne, les bénévoles responsables de la distribution, se dirigent vers des endroits précis où sont installés des SDF. D’autres personnes viennent sur place pour recevoir leur repas servi par une autre équipe », précise-t-il.

D’après lui, cette année les actions des restos d’amour se sont élargies pour atteindre le double du nombre initial, qui se limitait à une cinquantaine de personnes en temps normal. « Outre la générosité des citoyens et gagnant la confiance des donateurs, des sociétés et des enseignes de pâtisseries et magasins locaux de renommée, qui nous ont permis de couvrir un bon nombre de SDF ».

D’après lui, le prix d’un repas revient aux alentours de 5DT. Mais les donateurs choisissent souvent de prendre en charge plus qu’un plat. Les citoyens viennent souvent pour déposer des couffins remplis de nourriture prête à servir. D’autres donateurs, comme les Tunisiens résidents à l’étranger offrent de l’argent versés directement sur un compte bancaire sécurisé. Les bénévoles de l’association se déplacent également, jusqu’à leur domicile sur le Grand Tunis pour recevoir les dons.

Emna Bhira