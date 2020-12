SONEDE: Pas de privatisation mais une hausse des tarifs est envisageable

La hausse des tarifs de la SONEDE remise en débat à l’assemblée. C’est la ministre de de l’Agriculture, des Ressources hydroliques et de la Pêche qui en parlé lors de son audition par les membres de la commission parlementaire de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire.

La ministre Akissa Bahri a en effet affirmé que les tarifs effectués par la SONEDE étaient des plus bas au monde et que c’est pour cette raison que l’entreprise publique n’est pas en mesure d’améliorer ses services. « La hausse des tarifs constitue, de ce fait, la solution la plus adéquate afin d’équilibrer la balance entre le coût de la production et le prix de vente », a-t-elle indiqué lors de son audition.

Elle a également déploré que les Tunisiens gaspillaient beaucoup d’eau.

Concernant les rumeurs qui ont circulé sur la privatisation de la SONEDE, la ministre a affirmé qu’elles étaient infondées.

Gnetnews