Stade Tunisien : Le président prévient les joueurs

Battu (3/0) par le Club Athlétique Bizertin en Coupe de Tunisie, le Stade Tunisien est éliminé de la compétition et le président Noureddine Ben Brik a clairement mis en garde ses joueurs.

Interrogé par la Radio Nationale, il a déclaré : « Le retour en Ligue 1 était une bonne chose pour l’équipe qui revient à sa vraie place, mais ce n’est pas une raison pour réaliser des prestations indignes du club ».

Et d’ajouter : « Nous allons bientôt commencer la préparation de la prochaine saison et nous allons faire des choix. Personne n’est au dessus de nos couleurs et il n’y a aucune place garantie ».

GnetNews