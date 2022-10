Tunisie : Le Stress, personne n’y échappe, conseils d’experts pour le gérer au mieux !

Le Covid, les conflits dans le monde, la crise économique ou encore la baisse du pouvoir d’achat…Autant de facteurs qui favorisent ce qu’on appelle le stress. En effet, l’ère actuelle a fait sensiblement augmenter ce sentiment chez les Tunisiens.

Nombreux sont les discours négatifs quant à l’avenir des Tunisiens et celui de leurs enfants, ce qui alimente un stress qui devient peu à peu une contrainte pour le quotidien.

S’il est souvent vu comme une mauvais chose, le stress peut également être positif, nous menant à nous surpasser et à réussir dans ce que l’on veut entreprendre.

Afin de savoir comment identifier une situation de stress et les solutions pour y faire face nous nous sommes adressés à deux expertes en la matière. Marwa Khemir, psychologue clinicienne et Wide Hammami, coach en communication et soft skills.

Le stress c’est quoi ?

« Je suis stressé, je me sens stressé, ça me stress, c’est stressant… », ces phrases nous les entendons tous les jours, plusieurs fois dans la journée même. En effet, le sentiment de stress est presque omniprésent dans notre quotidien.

D’après, la psychologue Marwa Khemir, il s’agit d’une manière de s’adapter à toute nouvelle situation. « Il peut être négatif tout comme positif. Cela peut être une situation agréable comme un mariage, un examen ou un entretien ou à l’inverse lors d’un divorce, de la perte d’un emploi, ou la peur d’un échec », nous dit-elle.

Elle explique également que tout être humain a besoin de stress à des moments bien précis. « Lors d’examens par exemple, nous avons besoin d’être stressé car cela nous aide à être plus motivé, à mieux se préparer et on sera plus concentré grâce à l’augmentation des hormones qui sont sécrétées par le stress, qui sont la cortisol, l’adrénaline, l’ocytocine et la vasopressine.

A l’inverse, quand le stress dépasse un certain seuil, il devient négatif et fait apparaître des symptômes gênants comme des tremblements, une boule dans la gorge, des maux de tête, une sueur excessive, des problèmes gastriques allant jusqu’à la cardiopathie et un sentiment d’angoisse.

Les sources de stress

Nous sommes tous les jours confrontés au stress. Pression financière, circulation, penser à beaucoup de choses à la fois (overthinking), pression au travail ou dans la famille…

Le tout est de savoir d’où provient ce stress et de l’identifier afin de le gérer du mieux possible.

« Il faut savoir reconnaître les codes du stress. Savoir s’ils sont internes ou externes. Est ce que c’est un stress qui émane de la personnes ou qui est lié à une attente de résultats de la part de personnes externes », souligne la psychologue Marwa Khemir.

De son côté, Wided Hammami, Coach en communication et soft skills indique qu’il existe cinq drivers qui régissent notre comportement. Les drivers sont des messages qui, à force d’être répétés, influencent inconsciemment notre attitude depuis notre enfance. Chacun d’entre nous possède un ou deux drivers dominants. Ils alimentent un stress qui peut devenir handicapant si on ne prend pas assez de recul.

Driver 1 : Sois parfait

Les messages entendus qui l’alimentent sont: « Tu dois être le premier de ta classe. » « Rassures-moi, tu as eu la meilleure note ? » « Pour un travail fait à la maison, 9/10 n’est pas suffisant » « Vise le haut du podium. » « C’est qui le premier ? » « Ta lettre n’est pas bien tracée. » Tu as vu ce trait ? il n’est pas droit. » « Tu as dépassé sur ton coloriage. » « Recommence tant que ce n’est pas parfait. ». Insatisfaction permanente. Le stress provoqué par ce driver concerne l’intolérance, des exigences trop élevées avec soi et les autres, la procrastination (peur de mal faire qui incite à différer), la peur d’échouer et la crainte du jugement d’autrui.

DRIVER 2: Fais plaisir

Les individus de cette catégorie sont dans l’incapacité de pouvoir dire non. « L’image qu’il a chez l’autre est plus importante que sa tranquillité personnelle. Il va accumuler et donc il va stresser », précise la spécialiste.

La peur de décevoir, l’incapacité à affirmer son opinion, l’incapacité à dire non, la négligence de ses propres besoins/envies, le sentiment de culpabilité et la faible estime personnelle sont les principales sources de stress.

Driver 3 : Sois fort

L’impossibilité de déléguer, les difficultés à travailler en équipe car il favorise le travail individuel et la compétition, les conflits et l’ambition sont les principaux aspects de ce driver.

« Je peux le faire et seul est la devise des individus de cette catégorie. La volonté de tout porter seul sur leurs épaules engendre un stress important, alors qu’ils peuvent faire appel à d’autres personnes pour les aider afin de faire baisser le niveau de stress », explique Mme Hammami.

Driver 4: Fait des efforts

Dans cette catégorie, le stress émane de leur volonté à complexifier chaque tâche, chaque relation. Ils sont dans l’incapacité à profiter des plaisirs « simples ». « Souvent il s’agit de messages qui remontent à l’enfance. Il fera tous les efforts possibles, mais il ne sera jamais satisfait et donc il sera dans un stress permanent », indique Wide Hammami.

Driver 5: Dépêche toi

Ce sont des gens pressés alors qu’ils n’ont pas à l’être. Ils courent perpétuellement derrière le temps alors que concrètement rien ne justifie cette course. Et donc cela alimente un stress.

Conseils

Selon la psychologue, Marwa Khemir, il y a plusieurs méthodes afin de surmonter le stress. D’abord elle indique que la médiation et notamment la relaxation sont de bons remèdes. elle préconise à cet égard, la méthode « Jacobson », qui consiste en une série d’exercices pendant lesquels des groupes musculaires spécifiques sont contractés puis relâchés.

« Il faut également une bonne alimentation. Assez de magnésium et de vitamine C sont essentiels pour la gestion du stress. Je conseille également d’avoir une activité sportive afin de décharger ou alors écouter de la musique. Il faut aussi avoir de la bonne compagnie en évitant les relations toxiques, favorisant les personnes qui ont un mode de vie équilibré, et qui diffusent des ondes positives. Le plus important est de faire des choses pour la détente et qui procurent du bonheur », affirme-t-elle.

Quand on est dans une situation de stress la première chose à faire c’est de se mettre sur « pause », recommande Wide Hammami. Selon cette dernière, cela permet de sortir de l’émotionnel et de rentrer dans le rationnel afin de s’apaiser, de clarifier ses idées pour trouver les alternatives adéquates.

Du côté physique, la coach conseille de faire bouger son corps d’une manière ou d’une autre afin de diminuer la rigidité du corps qui apparait dans les situations de stress. La respiration ventrale est également efficace pour réguler le rythme cardiaque, qui a tendance à s’emballer quand on stress.

Pour prévenir le stress, il est indispensable de prendre du temps pour soi. « Par exemple en sortant du travail, il est important de prendre une pause de 30 minutes avant d’aller chercher les enfants, ou d’enchaîner sur autre chose. Cela peut être juste prendre un café, ou profiter de la route du retour pour mettre une musique que l’on aime bien dans sa voiture ou observer l’environnement comme les couleurs des voitures, le faciès des gens, etc…»

Enfin, dernier conseil et on ne plus important, celui de se préparer. Il faut savoir que 90% du stress disparait quand on est préparé.

Wissal Ayadi