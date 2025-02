SuccÃ¨s croissant pour la plateforme Â« TuniChÃ¨que Â» avec 20 000 chÃ¨ques traitÃ©s

Succès croissant pour la plateforme « TuniChèque » avec 20 000 chèques traités

Lancée officiellement le 2 février 2025, la plateforme électronique unifiée des chèques « TuniChèque » continue de gagner en popularité. Selon l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), elle a déjà traité 20 000 chèques et reçu 1 080 demandes d’information en moins de deux semaines. Le nombre de comptes ouverts a atteint 104 000 au vendredi 14 février 2025, selon la Banque centrale de Tunisie.

Vers plus de transparence et de sécurité

L’objectif principal de la plateforme – améliorer la transparence des transactions et réduire les risques liés aux paiements par chèque – commence à se concrétiser. Parallèlement, la plateforme de paiement intelligent « PaySmart » qui permet de gérer et de régler ses factures gratuitement, a enregistré un record avec 40 000 factures payées depuis son lancement.

Encouragement à la diversification des moyens de paiement

La Banque centrale de Tunisie a rappelé l’importance d’adopter des alternatives aux chèques, notamment les cartes bancaires, les paiements différés et les transactions mobiles, afin de renforcer la sécurité et la fiabilité des échanges financiers.

Des ajustements techniques et un accompagnement renforcé

Au cours des premiers jours, les utilisateurs ont signalé des difficultés techniques liées au téléchargement et à la géolocalisation, rapidement corrigées par l’équipe technique. Pour faciliter l’usage de la plateforme, la Banque centrale a mis en place un centre d’appel dédié (31 380 671) ainsi qu’une assistance mobile.

Un problème récurrent a été identifié : de nombreux commerçants ont renseigné des numéros de téléphone fixes au lieu de mobiles lors de l’inscription. Or, un numéro mobile tunisien est indispensable pour recevoir le code de vérification temporaire (OTP) et sécuriser les opérations.

Vers une généralisation du téléchargement des chèques

Enfin, la Banque centrale appelle à une adoption plus large de la plateforme, notamment en numérisant systématiquement les chèques reçus. Cette démarche vise à renforcer la sécurité des transactions, limiter les chèques sans provision et garantir la fiabilité des paiements.

