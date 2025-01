Suspension des cours à Jendouba en raison des intempéries

Le gouverneur de Jendouba a décidé de suspendre les cours, ce vendredi 17 janvier 2025, dans toutes les institutions éducatives du gouvernorat. Cette mesure préventive a été prise en raison des conditions météorologiques attendues, notamment des pluies abondantes et une montée des eaux, qui pourraient perturber la circulation et menacer la sécurité des élèves et du personnel éducatif.

L’Institut national de la météorologie (INM) a, en effet, émis une alerte concernant de fortes précipitations prévues sur la région du Nord-Ouest, avec un accent particulier sur Jendouba, ainsi que des vents violents. Les autorités locales appellent les citoyens à la vigilance et à limiter leurs déplacements durant cette période de mauvais temps.

Gnetnews