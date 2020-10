Tahya Tounes fustige l’attaque verbale d’un député de la coalition de la dignité, « toutes les lignes rouges dépassées »

Le mouvement Tahya Tounes exprime « sa solidarité absolue avec le président de son bloc parlementaire, Mustapha Ben Ahmed, face à la campagne méthodique dont il fait l’objet ».

« Suite à l’attaque verbale à son encontre, de la part du député de la coalition de la dignité, Abdellatif Aloui, pendant la réunion des présidents des groupes et du bureau de l’Assemblée, et à la poursuite de ces pratiques immorales, et de la campagne de takfir incitant à la violence à travers les réseaux sociaux », Tahya Tounes estime que « le député de la coalition de la dignité a dépassé toutes les lignes rouges à travers ses pratiques violentes au sein et en dehors du parlement ».

Dans un communiqué signé par son président, Youssef Chahed, le mouvement appelle « les présidents des groupes parlementaires et le bureau de l’Assemblée à intervenir et à arrêter les formes de violence au sein de l’Assemblée ».

Tahya Tounes préconise « la formation d’une équipe d’avocats et de députés pour intenter un recours en justice contre les pages incitant à la violence sur les réseaux sociaux ».

Gnetnews