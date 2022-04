Tarek Dhiab : « La Tunisie et le Maroc doivent avoir de grandes ambitions »

L’ex gloire du football tunisien et actuel chroniqueur chez beIN Sports a parlé des sélections de la Tunisie et du Maroc qui représenteront l’Afrique durant le prochain mondial au Qatar : « Si les deux équiptes sont là, c’est qu’elles l’ont mérité. Il faut juger la totalité du parcours et pas seulement les matchs de barrages. Je pense qu’il faut avoir de grandes ambitions dans cette participation surtout que le tournoi se déroule sur des terres arabes et sur lesquelles elles auront beaucoup de soutien ».

