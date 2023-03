TAS : Le CS Chebba obtient gain de cause contre le CA et la FTF

Le CS Chebba a annoncé aujourd’hui avoir eu gain de cause dans l’affaire qui l’oppose devant le Tribunal Arbitral du Sport au Club Africain et à la Fédération Tunisienne de Football. Ce dossier remonte à la saison dernière et concerne la rencontre de la première phase de Ligue 1 disputée à Rades entre le Club Africain et le CS Chebba.

Le Tribunal Arbitral du Sport a accordé la victoire sur tapis vert pour le CS Chebba (2-0). Par ailleurs, la formation clubiste et la Fédération Tunisienne de Football seront tenus de payer chacun la somme de trois mille francs suisses (10,2 mille dinars) à la formation de Chebba.

De plus, la FTF devra régler la totalité des frais de justice équivalent à 50 mille francs suisses (170 mille dinars).