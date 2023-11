Tebboune appelle Ã  poursuivre l’entitÃ© sioniste devant la Cour pÃ©nale internationale

Tebboune appelle à poursuivre l’entité sioniste devant la Cour pénale internationale

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a appelé l’ensemble des libres de ce monde, les juristes arabes, les instances et organisations de défense des droits de l’homme, à intenter un recours en justice devant la Cour pénale internationale (CPI), et les organisations internationales de défense des droits de l’homme contre l’entité sioniste.

Intervenu à l’ouverture de la nouvelle année judiciaire, il a indiqué qu’une telle procédure est « le seul moyen de mettre un terme à des décennies d’impunité, pour les crimes commis contre les Palestiniens, étant entendu que la poursuite judiciaire reste l’unique refuge pour les Palestiniens de réaliser la justice internationale, et de récupérer leurs droits légitimes, à l’instauration de leur Etat indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

Tebboune s’était interrogé, en préambule, où est la justice dans le monde ?, Où est le droit des peuples opprimés ? Où est le droit du peuple palestinien ? « Toutes les valeurs humanitaires, éthiques, religieuses et légales se sont effondrées en Palestine, face aux carnages barbares, survenus tous les jours dans le monde, et commis par les forces d’occupation contre le peuple palestinien, au milieu d’un silence mondial assourdissant, et face à un blocus inique, lequel s’oppose aux règles du droit humanitaire international », a-t-il déploré.

Gnetnews