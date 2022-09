Tite : « Bronn a voulu faire mal à Neymar et l’écarter du Mondial »

Le sélectionneur du Brésil a été interrogé par les médias au lendemain du match amical qui a opposé la Seleçao aux Aigles de Carthage. Tite a déclaré qu’il a fait savoir à ses joueurs qu’il faut prendre le match très au sérieux et qu’il n’y aura pas de place pour le relâchement : « Il n’y a pas de matchs faciles. Le score ? Il est certes large, mais rien ne doit être gagné d’avance. C’était une rencontre qui nous a permis de faire le point sur le niveau de préparation de nos joueurs. Le carton rouge ? Il est clair que le défenseur Bronn voulait faire mal à Neymar et et l’empêcher de jouer le Mondial ».

