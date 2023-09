Tragédie au Maroc : Un séisme dévastateur fait au moins 632 morts et d’importants dégâts

Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, causant d’énormes destructions et semant la panique à Marrakech et dans plusieurs autres villes.

Selon un bilan officiel provisoire, au moins 632 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a estimé que la magnitude du séisme était de 7 degrés sur l’échelle de Richter, avec son épicentre localisé dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech, une destination très prisée par les touristes étrangers.

Les autorités ont déclaré dans un communiqué que ce séisme avait entraîné la mort de 632 personnes dans les provinces et communes d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan provisoire. De plus, 329 personnes ont été blessées et ont nécessité une hospitalisation.

Gnetnews