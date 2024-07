Tragédie de Kairouan : Le FTDES appelle à la justice pour les travailleuses agricoles

Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux, bureau de Kairouan, suit avec une grande préoccupation depuis mercredi matin la situation des travailleuses du secteur agricole, victimes d’un accident de renversement de camion transportant des ouvrières agricoles dans la région de Dar Al Jamaâ, délégation d’Es-Sbikha. Cet accident tragique a entraîné le décès d’une jeune fille de quinze ans qui se trouvait dans la benne du camion, accompagnée de plusieurs femmes de la région se rendant à leur travail dans un champ de tomates, ainsi que des blessures variées pour 14 autres ouvrières, dont l’une a perdu la vue à la suite de fractures au niveau du crâne.

Le Forum souligne que cet incident choquant révèle les violations flagrantes des droits des travailleuses agricoles et des enfants. La victime décédée était mineure, malgré l’interdiction formelle du travail des enfants dans toutes les législations nationales et internationales des droits de l’homme. « Malheureusement, ce n’est pas le premier incident de ce genre, que ce soit en termes de conditions de transport précaires menant régulièrement à des accidents graves ou de la présence de jeunes filles dans le travail agricole, partageant les mêmes conditions difficiles que les autres travailleuses », lit-on dans un communiqué du FTDES.

« L’accident a mis en lumière une série de violations souvent passées sous silence, révélant l’absence de l’État dans la gestion du travail agricole et des questions connexes. Il a également mis en évidence les lacunes des autorités dans la surveillance des moyens de transport agricole, la lutte contre les pratiques des intermédiaires et la protection des droits des travailleuses dans le secteur agricole ».

Le Forum insiste sur la nécessité urgente de réviser les lois actuelles, en particulier la loi n° 51 de 2019 sur la création de la catégorie de transport des travailleurs agricoles, pour mieux répondre aux besoins spécifiques du secteur et de ses travailleurs.

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors a annoncé que le délégué à la protection de l’enfance de Kairouan a été chargé de déposer une plainte pénale auprès du parquet du tribunal de première instance de Kairouan pour soupçon de traite des personnes et d’exploitation économique des mineurs. Cette mesure est considérée comme cruciale dans la lutte contre ce phénomène, avec la confiance placée dans le système judiciaire pour l’application de la loi et la reddition de comptes des responsables. Cependant, le Forum insiste sur le fait que cela ne doit pas être la seule réponse, mais que toutes les parties concernées doivent également assumer leurs responsabilités.

Dans ce contexte, le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux, bureau de Kairouan, demande :

– La prise en charge des travailleuses blessées dans l’accident, assurant un traitement médical complet et gratuit ainsi que le suivi de leur situation sociale et économique, en les intégrant dans les mécanismes de protection sociale et sanitaire de l’État et dans les programmes destinés aux femmes et aux familles à faible revenu.

– La poursuite judiciaire de tous ceux qui sont impliqués dans ce crime, avec des sanctions dissuasives.

– La révision de la loi n° 51 de 2019 sur la création de la catégorie de transport des travailleurs agricoles pour mieux correspondre aux spécificités du secteur et des travailleurs.

– La mise en place d’un plan national urgent adapté aux particularités de chaque région pour améliorer l’infrastructure des routes et des voies agricoles, en particulier dans le triangle ouest du pays (Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine), qui connaît le plus grand nombre d’accidents impliquant des camions transportant des travailleuses agricoles et une circulation intense entre ses régions, en raison de sa prédominance agricole et de la densité de la main-d’œuvre.

