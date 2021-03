Tunis parmi les cinq « villes santé » au monde choisies par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a choisi la ville de Tunis pour être parmi les cinq villes santé dans le monde à l’instar de Bogota (Colombie), Mexico (Mexique), Douala (Cameroun) et Khulna (Bengladesh).

La maire de Tunis, Souad Abderrahim, a, en effet, annoncé, ce mercredi 31 mars 2021, le démarrage du programme « gouvernance urbaine pour la santé et le bien-être » qui transformera la ville de Tunis en une ville santé, rapporte l’agence TAP.

Un programme qui vise à améliorer le cadre de vie et à y créer des zones vertes en appuyant les efforts des pouvoirs municipaux dans la réduction de la pollution de l’air et l’exécution des projets de propreté et de préservation de l’environnement.

La maire de Tunis a fait savoir que la société civile sera associée à la mise en œuvre de ce programme financé par le gouvernement suisse. Pour sa part, le représentant de l’OMS en Tunisie, Yves Souteyrand a indiqué que ce programme vise à garantir la concrétisation des objectifs de développement durable dont notamment le droit à la santé.

Gnetnews