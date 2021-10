Tunisie : Le chiffre dâ€™affaires de Tunisair chute au 1/3 et ses passagers en baisse de 70 %

Tunisie : Le chiffre d’affaires de Tunisair chute au 1/3 et ses passagers en baisse de 70 %

La compagnie Tunisair dont le chiffre d’affaires a été réduit des deux tiers du fait de la pandémie du Covid-19, est en train de négocier avec les banques locales au sujet du rééchelonnement de sa dette estimée à 2200 millions de dinars sur une durée de 12 ans, a déclaré à la presse nationale, son PDG, Khaled Chili.

Selon le directeur Général adjoint commercial, Karim Guediche, la relance de l’activité de la Compagnie, gravement touchée par la crise sanitaire, ne pourrait intervenir avant l’année 2022, malgré la levée des restrictions sanitaires, et le retrait espéré de la Tunisie de la liste rouge des pays à haut risque en termes de la pandémie du Covid.

Dans une interview accordée à la TAP, le responsable a indiqué que la relance du transport aérien était initialement prévue pour cette année, mais elle a été freinée par la propagation de la pandémie et l’instauration de plus de restrictions sanitaires.

Il a fait état d’une baisse du chiffre d’affaires de la compagnie au 1/3 en 2020, en passant de 1500 million de dinars en 2019, à 500 millions de dinars en 2021. Le transporteur national a, par ailleurs, vu la régression du nombre de passagers sur ses lignes dans une proportion de 70 %, pour atteindre le 1 million de passagers. Selon les prévisions, le même chiffre sera enregistré en 2021.

Cette situation a eu des retombées sur les finances de la compagnie, dont les charges financières étaient de 400 millions de dinars en 2021, contre près de 480 millions de dinars d’habitude a-t-il souligné.

Le DGA commercial a ajouté que la compagnie œuvre à améliorer son réseau, avec la suspension de lignes déterminées, et l’assainissement de sa situation financière, d’une manière lui permettant de rembourser ses dettes, auprès de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) et autres fournisseurs, notamment la Société nationale de distribution des pétroles (AGIL), et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Gnetnews