Tunisair, transporteur officiel d’un forum international à Paris

La compagnie Tunisair annonce être le transporteur officiel de la Conférence internationale 2022 sur les technologies de l’information et les systèmes industriels intelligents » (ITSIS 2022), qui se tiendra à Paris du 15 au 17 juillet 2022.

Tunisair dit s’être associé à cet évènement, en soutien aux technologies de l’information et des systèmes intelligents.

La Conférence internationale 2022 sur les technologies de l’information et les systèmes industriels intelligents qui aura lieu à partir de demain à la capitale française est un forum international permettant aux chercheurs et praticiens de présenter et de débattre des innovations, tendances, expériences et résultats les plus récents dans les domaines du signal, de l’image, des technologies de l’information et des systèmes intelligents, et leurs perspectives futures.