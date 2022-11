Tunisie : 1058 candidatures validées, et plusieurs circonscriptions sans ou avec un seul candidat

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a annoncé que 1058 demandes de candidature ont été validées, réparties sur 936 hommes et 122 femmes, sur un total de 1427 demandes déposées pendant les deux périodes de dépôt des candidatures.

Lors d’une conférence de presse portant sur le bilan des candidatures, et les préparatifs pour le démarrage de la campagne électorale en prévision du scrutin de 17 décembre, il a ajouté que 363 demandes de candidature réparties sur 273 hommes et 90 femmes ont été rejetées.

S’agissant de la répartition des candidatures selon la profession, il a indiqué que celles-ci se répartissent en 273 cadres et agents du ministère de l’éducation, 230 agents, cadres et fonctionnaires du secteur public, 148 des professions libérales, 142 agents et cadres du secteur privé, 101 candidats ayant la qualité de travailleur journalier, 68 candidats parmi les retraités, 30 candidats parmi les agents du ministère de l’enseignement supérieur, 27 de maires, 26 d’étudiants, 6 de journalistes, 05 d’hommes d’affaires, ainsi que des candidats de l’ancienne assemblée.

S’agissant de la répartition des circonscriptions électorales selon les candidatures, Bouaskar a indiqué que Zéro candidat a été enregistré dans sept circonscriptions, un seul candidat dans dix circonscriptions, deux candidats dans huit circonscriptions, 3 à 10 candidats dans 111 circonscriptions, de 11 à 20 candidats dans 24 circonscriptions, et plus de 20 candidats dans une seule circonscription.

S’agissant des circonscriptions à l’étranger, une seule candidature a été enregistrée en Italie, France 03 et France 02, et zéro candidat dans 07 circonscriptions.

La campagne électorale démarrera le 25 novembre pour se poursuivre au 15 décembre prochain. Le scrutin à l’étranger aura lieu les 15, 16 et 17 décembre. Le 16 décembre est le jour du silence électoral en Tunisie ; le jour suivant (17 décembre) est celui du scrutin.

