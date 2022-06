Tunisie : 13 mille urnes, et un centre d’appel pour répondre aux questions des citoyens sur le référendum

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a déclaré ce vendredi 24 Juin, que 13 mille urnes destinées au scrutin allaient être distribuées aux instances électorales régionales à l’intérieur, et à six instances à l’étranger, ainsi qu’à douze (12) bureaux de vote.

Dans une déclaration médiatique, relayée par la TAP, lors d’une visite d’inspection à l’entrepôt central de l’ISIE à el-Ouardia (gouvernorat de Tunis), il a indiqué que l’ensemble de la matière électorale, urne, encre électorale, cadenas…sont réunis à l’entrepôt central de l’ISIE, et distribués, postérieurement, aux entrepôts régionaux dans différents gouvernorats de la république et à l’étranger.

La Tunisie organise les élections à l’étranger dans les cinq continents, la préparation logistique des bureaux qui s’y trouvent, et la mise à disposition des équipements, comme les listes des électeurs, les bulletins de vote, les PV du scrutin, de tri, l’encre électoral, et les fournitures bureautiques sont préparés à l’intérieur puis envoyés via une valise diplomatique, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que plusieurs textes réglementaires inhérents à des questions financières, à l’égalité d’accès aux médias, paraîtront prochainement, avant le 03 juillet 2022, date du démarrage de la campagne de sensibilisation du référendum.

Il a assuré que l’instance électorale veille à assurer un climat démocratique sain pour le déroulement du référendum, garantissant la liberté d’expression, le pluralisme, et la différence, critiquant, à ce sujet, les critiques adressées à l’instance électorale.

Bouaskar a, par ailleurs, indiqué que l’instance électorale coordonne avec la HAICA et a réalisé d’importantes avancées en matière de préparation d’un arrêté conjoint qui paraitra bientôt, signalant qu’une circulaire de la BCT portant sur l’ouverture de comptes bancaires uniques pour la campagne de référendum va également paraître, outre un projet d’arrêté réglementaire régissant les conditions de financement de la campagne du référendum.

L’ensemble des textes réglementaires paraitront avant le 03 juillet prochain, date du démarrage de la campagne de sensibilisation du référendum, et se dirigent à accorder le droit de participation à tous, sans restriction, a-t-il dit.

S’agissant de la faiblesse du dépôt des déclarations de participation au référendum, Bouaskar a indiqué que l’instance avait reçu un nombre respectable de dépôts des associations, partis, et personnalités morales, dont le nombre sera révélé lundi prochain. « L’instance commence à connaitre un dynamisme à cet effet, lequel s’intensifierait en début de la semaine prochaine, comme c’était le cas lors des précédents rendez-vous électoraux ».

Le président de l’instance électorale s’est, par ailleurs, rendu ce vendredi au centre d’appel 1814, mis à disposition des citoyens pour les orienter et répondre à leurs questions, au sujet des différentes étapes de l’opération électorale.

Gnetnews