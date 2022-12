Tunisie : 270 032 électeurs ont voté de 08 à 10 heures, « un chiffre positif », selon l’instance électotrale

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a annoncé, que 270 032 électeurs se sont dirigés vers les urnes, ce samedi 17 décembre, entre 08 et 10 heures à l’intérieur du pays, soit 2250 électeurs par minute, considérant, ce chiffre comme étant « important », et « positif ».

Il a ajouté, lors du premier point de presse de l’ISIE de cette journée électorale, que « ce chiffre est conforme à la moyenne générale enregistrée pendant le référendum du 25 juillet dernier, et les élections législatives de 2019 ».

Il a prédit une augmentation des chiffres les prochaines heures, sachant qu’un important nombre d’électeurs se rendent dans les bureaux de vote l’après-midi, voire les dernières heures du jour du scrutin.

Bouaskar qui s’est gardé de donner le taux de participation jusqu’à à 10 heures, a dit que « l’instance opte pour la transparence, et la prudence envers les chiffres », signalant que sur « les 9 millions 100 mille électeurs inscrits sur le registre électoral, 07 millions se sont inscrits d’une manière volontaire ».

Le président de l’instance électorale a appelé les électeurs de l’intérieur et de l’étranger, en France et en Italie, à affluer, en masse, vers les bureaux de voter et à donner leur voix, en vue de l’installation de la nouvelle assemblée.

Farrouk Bouaskar a assuré, en préambule, que 100 % des bureaux de vote ont ouvert à 08 heures, rappelant que certains bureaux de vote de l’intérieur du pays accueillent les électeurs, ce samedi, pendant des horaires exceptionnels, de 09 à 16 heures. L’ouverture des bureaux sera prolongée jusqu’à 20 heures dans les circonscriptions de Djerba et Zarzis.

