Tunisie : 37 %, taux d’achÃ¨vement des travaux d’entretien des Ã©tablissements scolaires

Tunisie : 37 %, taux d’achèvement des travaux d’entretien des établissements scolaires

Le taux d’achèvement des projets d’aménagement et de réhabilitation des établissements éducatifs, programmés pour la rentrée scolaire 2022 – 2023, a atteint près de 37 %, soit 505 projets sur un total de 1369 en cours de réalisation, a indiqué le directeur du centre national de la maintenance, au ministère de l’Education, Salem Harchay.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable a indiqué que les projets en cours de réalisation, ont démarré en janvier 2022, et touchent 970 établissements éducatifs (écoles primaires, collèges et lycées), répartis sur l’ensemble du territoire de la république.

Les autres projets n’ont pas été terminés, leur taux de réalisation est compris entre 60 et 95 %. Ils concernent des travaux d’aménagement, la construction de salles et de classes préparatoires, de complexes sanitaires, de restaurants scolaires, de bureaux de directeurs…Les travaux d’entretien touchent, également, les foyers, les laboratoires, et les complexes sanitaires.

Le directeur du centre de maintenance a encore indiqué que le ministère de l’Education avait mené 150 tests techniques en 2022, pour vérifier la conformité de l’infrastructure des établissements éducatifs aux conditions de sécurité.

Les services du ministère ont, également, procédé à la maintenance de 24 mille équipements (tables et chaises) pour leur ré-exploitation, ce qui a permis de dégager près de 2.5 millions de dinars.

Gnetnews