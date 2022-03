Tunisie/ Coronavirus : 476 nouvelles contaminations et 04 décès en un jour

La 5ème vague épidémique continue à marquer le pas, avec une recul sensible du nombre des contaminations, des décès, ainsi que des hospitalisations. Des indices qui montrent que ce nouvel épisode pandémique est derrière nous, pourvu qu’il soit le dernier et que ce virus imprévisible et récalcitrant, ne renaisse de ses centres.

Le ministère de la Santé annonce que 476 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été recensés à la date du 27 février, après la parution des résultats de 2797 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 17,02 %.

Le bilan s’élève à 998 230 contaminations, sur un ensemble de 4 343 907 analyses en laboratoire.

Quelque 3056 malades ont été déclarés rétablis au cours des dernières 24 heures, portant le total à 950 873 guérisons.

L’épidémie a fait 04 décès au cours des dernières 24 heures, portant le total à 27 784 morts.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 961 malades, dont 10 nouvelles admissions les dernières 24 heures.

Les lits de réanimation et d’oxygène occupent, respectivement, 200 et 51 malades.

Gnetnews