Tunisie: 59 tentatives de migration irrégulière déjouées et sauvetage de 1 806 migrants

Les 15 et 16 juin 2024, une opération de sécurité ciblée a été menée pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière. Voici les résultats de cette intervention :

– 59 tentatives de franchissement clandestin des frontières maritimes ont été déjouées.

– 1 806 migrants ont été secourus et sauvés, parmi lesquels 18 Tunisiens et le reste originaires de pays d’Afrique subsaharienne.

– Deux corps ont été récupérés.

– 24 personnes recherchées, impliquées en tant qu’organisateurs et intermédiaires, ont été arrêtées.

– Des embarcations et moteurs marins utilisés pour les traversées clandestines ont été saisis.

Gnetnews