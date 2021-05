Tunisie : 70,4 % des pneus utilisés sont d’origine inconnue (ministre)

Le ministre du Transport et de la logistique, Moez Chakchouk, a annoncé ce lundi 03 Mai, que « 70,4 % des pneus utilisés localement, sont d’origine inconnue, et ne sont pas conformes aux textes réglementaires et au cahier des charges. »

Revenant lors d’une plénière à l’Assemblée sur cette polémique, le ministre a exclu qu’ »il y ait une nouvelle loi visant à interdire certaines marques de pneus », signalant que son ministère a adopté « la campagne menée par des associations de prévention routière, et a donné des instructions à l’Agence tunisienne de transport terrestre (ATTT) pour être plus ferme en matière de contrôle des spécifications techniques des pneus, tel que le prévoit les textes d’application ».

« Les pneus sont extrêmement importants en matière de sécurité routière, et celle-ci fait partie des engagements onusiens de la Tunisie », a-t-il dit, déplorant le taux élevé des accidents de la route en Tunisie par rapport à des pays analogues.

« Les pneus sont contrôlés par l’ATTT, quelle qu’en soit la marque », a-t-il indiqué, excluant qu’il y ait des marques qui ne sont pas acceptées.

Moez Chakchouk a fait état de 73 marques importées d’une manière légale, et de 19 importateurs déclarés.

Il a cité quatre marques (Cristal, Ovation, Hifly et Onyx), sur lesquelles, les données techniques ne sont pas disponibles tant en termes de circuits d’importation que de caractéristiques techniques, signalant que ceux-ci aussi ne sont pas interdits, car le contrôle porte sur les spécificités techniques.

Il a affirmé que « le certificat de visite technique est accordé selon les données techniques mentionnées dans le décret indépendamment de la marque ».

Gnetnews