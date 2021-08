Tunisie : 74 migrants africains secourus au large de Chebba

Une unité de la garde-côtière a secouru 74 migrants irréguliers de différentes nationalités africaines, le jeudi 12 aout, suite du naufrage de leur embarcation.

En effet, ces migrants ont été secourus alors qu’ils étaient au bord d’un bateau en panne, à 73 km de la plage de Chebba (Mahdia). Ces derniers ont affirmé que l’embarcation a pris son départ la nuit entre 9 et 10 aout de Sfax en direction de l’Europe.

Les personnes qui étaient au bord du bateau sont âgées de 8 mois et 40 ans. Ils sont 28 hommes et 39 femmes dont une enceinte, et 7 enfants dont un bébé.

Ces migrants appartiennent à 8 nationalités, 26 du Guinée, 22 de la Côte d’Ivoire, 13 du Mali, une personne du Ruanda, 6 sénégalais, 4 du Kenya et 2 camerounais.

Gnetnews