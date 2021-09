Tunisie : Vers des solutions urgentes pour renouveler les vieilles rames du mÃ©tro lÃ©ger

Tunisie : Vers des solutions urgentes pour renouveler les vieilles rames du métro léger

Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, a effectué à l’aube de ce mardi 14 septembre 2021, une visite d’inspection aux services publics et espaces relevant de la société des transports de Tunis, pour s’enquérir des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2021 – 2022.

Moez Chakchouk, qui était accompagné de Fayçal Stambouli et Moez Salem, respectivement son chef de cabinet et PDG de la Transtu ainsi que des cadres du ministère, s’est dirigé d’emblée vers Tunis-Marine, précisément aux entrepôts du métro léger, afin de prendre connaissance du déroulement du travail à l’atelier de maintenance, et la disposition du parc à assurer le transport, dans les meilleures conditions, pendant l’année scolaire.

La Transtu a déployé 92 rames de métro et 12 trains de la ligne TGM à l’occasion de la rentrée.

Le ministre, cité par un communiqué de son département, a recommandé « la nécessité de préserver le capital humain de cette ancienne entreprise afin d’en assurer la pérennité », appelant, lors de sa visite au siège central de régulation du trafic sur le réseau ferroviaire, « à trouver des solutions urgentes pour financer le projet de renouvellement des vieilles rames de métro, et investir dans des applications numériques de pointe, tout en accordant l’importance requise au volet sécurité ».

Il a, par ailleurs, appelé « à intensifier les campagnes de sensibilisation pour mettre un terme au fléau du saccage qui représente, désormais, la principale raison de l’arrêt d’un important nombre de wagons, outre ses lourdes retombées financières ».

Chakchouk s’est également rendu à bord du métro n’o 6 au siège de l’agence commerciale de la Transtu à el-Mourouj 04, où il s’est enquis des conditions de vente des abonnements scolaires et universitaires, recommandant « l’accélération de la digitalisation de la vente des abonnements, la mise en place d’un dispositif de paiement électronique, et la simplification des procédures en vue d’améliorer les recettes de la société et de faciliter la vie au citoyen ».

Gnetnews