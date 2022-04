Tunisie : A propos de la prÃ©paration d’une visite de KaÃ¯s SaÃ¯ed en Russie (ambassadeur)

Tunisie : A propos de la préparation d’une visite de Kaïs Saïed en Russie (ambassadeur)

L’ambassadeur de Tunisie en Russie, Tarek Ben Salem, a indiqué que la mission diplomatique tunisienne à Moscou, œuvre à organiser une visite du président de la république, Kaïs Saïed en Russie, dans les délais les plus proches.

Nous œuvrons à organiser une visite du président tunisien en Russie, le plus tôt possible, a souligné Ben Salem, cité par Sputnik.

Il a supposé que cette visité intervienne, à l’occasion de la participation attendue d’une spationaute tunisienne, à une missions spatiale, à partir de la station spatiale internationale, qui décollera de Russie.

Tarek Ben Salem avait déclaré en août 2021 que la Russie, inversement à d’autres pays, ne s’immisce pas dans les affaires intérieures des autres pays, et respecte ce qui a été fait en Tunisie.

Le diplomate tunisien a souligné l’importance de consolider le partenariat avec les frères et amis, en prime la Russie, et les organisations internationales en cette étape, qui permettra de rectifier le processus politique. L’objectif est que « l’expérience démocratique tunisienne demeure une réelle réussite, en matière d’instauration de l’Etat de droit et des institutions, des droits de l’homme et des libertés. »

L’ambassadeur a considéré « les mesures exceptionnelles prises par le président Kaïs Saïed, comme étant nécessaires pour sauver l’Etat, et sont intervenues pour répondre à la volonté populaire, suite à la dégradation économique, et l’impasse politique qu’a connue le pays ».

Les relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Union soviétique ont été instaurées le 11 juillet 1956.

Gnetnews