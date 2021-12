Tunisie : Afek Tounes dévoile la liste de ses nouveaux dirigeants au terme de son congrès

Afek Tounes annonce ce lundi 20 décembre l’élection de Rym Mahjoub et Slim Mehrezi, en tant que vice-présidents du parti.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, le parti annonce l’élection des 70 membres de son conseil national sur « la liste nationale », avec un taux de participation de 88.69 %, le quorum dudit conseil est ainsi atteint (162 membres).

Ces élections sont intervenues au terme des 3èmes assises du parti, tenues les samedi et dimanche 18 et 19 décembre 2021, sous le signe « des perspectives pour chaque Tunisien ».

Le congrès a vu, par ailleurs, l’élection de khalil Ghanmi, en tant que président du Conseil national ; Dhouha Dhouib et Maroua Chayaté, en tant que ses vice-présidents.

Walid Sfar a été élu à la tête du bureau politique, par les 30 membres du BP.

La formation politique affirme que « les élections de ses structures centrales se sont distinguées par la concurrence loyale et démocratique entre les différents candidats et ont donné lieu à un paysage pluraliste, incarnant les différentes orientations et catégories sociales, et les régions ».

Afek Tounes souligne, en somme, que ses « structures centrales et régionales demeurent ouvertes devant les énergies qui souhaitent contribuer à servir la chose publique et à faire réussir le projet du parti ».

Gnetnews