Tunisie : « La feuille de route de Kaïs Saïed est dénuée de crédibilité et de légitimité » (Afek)

Afek Tounes exprime, ce vendredi 15 avril, son « rejet du dialogue fondé sur l’approche unilatérale du président de la république, qu’il cherche à organiser, selon des conditions préalables, fondées sur l’exclusion de toutes les parties politiques, en optant, obligatoirement, pour les résultats de la consultation, comme base du dialogue ».

Le parti pointe, dans un communiqué, « l’absence de toute intention sincère de mener un dialogue national réel ».

Afek appelle certaines organisations nationales, appuyant le dialogue dans sa forme actuelle, « à assumer leur responsabilité historique, à ne pas accepter un dialogue de façade, et à réclamer la tenue d’un dialogue national sérieux et sincère, avec un contenu constructif, une large participation, et une représentativité, notamment de la part des parties politiques ».

« La feuille de route annoncée par le président de la république est devenue inapplicable, après l’échec cinglant de la consultation, et le non-respect du président même de ses engagements, comme l’annonce de la composition de la commission le 20 Mars 2022. Ce qui prouve que cette feuille de route est, désormais, dépourvue de toute crédibilité et légitimité », souligne le parti.

« La poursuite par Kaïs Saïed d’imposer son projet politique personnel et autoritariste, va contribuer à l’exacerbation de la crise politique, économique et sociale », avertit le parti, mettant en garde contre « une explosion sociale dont les conséquences sont déplorables ».

Afek Tounes appelle les forces nationales démocratiques à l’action conjointe, en vue d’une réforme urgente et globale, et pour contrer les tentatives de retour du régime d’avant le 25 juillet, ou de faire dévier le pouvoir vers une nouvelle dictature.

Gnetnews