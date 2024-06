Tunisie: Ahmed Hachani effectue une visite en Corée du Sud

Sous mandat du Président de la République, Kaïs Saïed, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, effectuera une visite de travail en Corée du Sud du 3 au 6 juin.

M. Ahmed Hachani présidera la délégation tunisienne participant à la première édition du Sommet Corée-Afrique, qui se tiendra à Séoul sous le thème « L’avenir que nous construisons ensemble : croissance commune, durabilité et solidarité ».

Cette rencontre vise à renforcer la coopération avec le continent africain et à consolider les liens politiques et économiques entre les pays africains et la Corée, en mettant particulièrement l’accent sur les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de la numérisation.

Le Chef du gouvernement sera accompagné durant cette visite par le Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Nabil Ammar, ainsi que par la Ministre de l’Économie et de la Planification, Mme Feryel Ourghi Sebai.

Gnetnews