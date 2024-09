Tunisie/Alerte mÃ©tÃ©o : Pluies orageuses attendues sur plusieurs rÃ©gions

Tunisie/Alerte météo : Pluies orageuses attendues sur plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié un bulletin d’alerte annonçant des nuages orageux accompagnés de pluies abondantes sur les régions Ouest du Sud et du Centre, à partir de ce mercredi après-midi. Ces perturbations s’étendront ensuite aux régions Est.

Les précipitations maximales attendues oscilleront entre 30 et 50 millimètres, avec des risques de grêle par endroits. Des vents violents, pouvant dépasser temporairement les 80 km/h, sont également prévus lors des passages orageux.

Les pluies orageuses se poursuivront jeudi après-midi, touchant principalement le Sud et le Centre-Ouest, avant de s’étendre progressivement aux régions Est. Les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid, Sfax, ainsi que les régions du Sahel et du Cap Bon seront particulièrement concernés. Les quantités de pluie pourraient y atteindre entre 40 et 60 millimètres, voire 90 millimètres localement.

Gnetnews