La Tunisie et l’Algérie préparent la haute commission mixte, et œuvrent à surmonter les difficultés dans des secteurs vitaux

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu hier, mardi 12 septembre, au siège du ministère, avec l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azouz Baâlal.

Le ministre a souligné « la profondeur des relations fraternelles et historiques entre la Tunisie et l’Algérie, et la volonté des deux pays de hisser la coopération au plus haut niveau », rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les discussions ont porté sur « les préparatifs de la haute commission mixte tuniso-algérienne qui se tiendra, dans sa 22ème session, du 02 au 04 octobre 2023 à Alger, en l’entourant de tous les attributs de réussite ».

Ils ont appelé « à entourer cette échéance bilatérale de tous les attributs de réussite, en vue de promouvoir la coopération bilatérale, et de surmonter les difficultés dans certains secteurs vitaux, en œuvrant à garantir une participation intensive des acteurs économiques des deux pays, au forum économique qui se tiendra, en marge de cette session ».

La rencontre a permis d’examiner les dernières évolutions sur la double-scène régionale et internationale, notamment les évolutions de la situation en Afrique et la concordance des positions entre les deux pays frères.

L’initiative algérienne pour régler la crise au Niger par les moyens politiques et diplomatiques, en vue de garantir la stabilité et la sécurité sur le continent a été évoquée.

Gnetnews