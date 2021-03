Tunisie : Ali Koôli plaide pour un accord, le plus large possible, sur des points majeurs, dont le paiement des salaires et des pensions

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli, a déclaré ce mercredi 10 Mars, que la situation actuelle requiert des réformes de structure, et de grands changements de notre dispositif économique.

Dans un entretien accordé à Diwan Fm, le ministre a plaidé pour un accord le plus large possible, qui dépasse les tiraillements politiques, et la logique du gouvernement et de l’opposition ; de la majorité et de la minorité, sur des points majeurs.

Ces points ont trait à la préservation de l’indépendance de la Tunisie, et à son aptitude à rembourser ses dettes. Ils portent aussi sur la capacité de l’Etat à payer les salaires, les pensions de retraite… et à se tenir aux côtés des couches démunies.

Cet accord est d’autant plus nécessaire que l’on va entamer des négociations avec le FMI, et les bailleurs de fonds. « Plus ces institutions ressentent notre unité et notre unanimité autour de ces sujets, plus notre capacité de négociation sera élevée », a-t-il assuré.

Le ministre a, par ailleurs, considéré que le gouvernement est sur la bonne voie, et que les critiques qui lui sont adressées, au sujet du retard pris par les réformes confirment sa réussite.

Le gouvernement a trouvé une situation catastrophique lorsqu’il a pris le pouvoir il y a des mois, et a assumé la responsabilité, bien qu’il soit au fait de la difficulté de la mission, a-t-il souligné.

« Il y a ceux qui demandent au gouvernement de concrétiser, ce qui n’a pas été réalisé en Tunisie pendant les 20 dernières années, en l’espace de 04 mois seulement », a-t-il considéré, affirmant que le gouvernement avance pas à pas, en matière de concrétisation et la critique est signe de sa réussite.

Le ministre s’est voulu optimiste quant à la capacité de la Tunisie à mobiliser des fonds de plus de 18 milliards de dinars.

Gnetnews