Tunisie : Ali Mrabet en visite aux Emirats, les programmes conjoints discutés

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, participe aux travaux du congrès arabe de la santé à Dubaï (Emirats arabes unis), dont les travaux se sont ouverts, hier lundi 30 janvier, et se poursuivent jusqu’au jeudi 02 février 2023.

La conférence se tient avec la participation des ministres de la santé, de nombreux pays arabes, et des opérateurs dans les domaines de soins de santé, de prestations médicales, de produits innovants liés aux médicaments, aux équipements médicaux… des différents pays du monde.

Ali Mrabet a tenu, à cette occasion une séance de travail avec son homologue émirati, Aberrahman Aouïs, au cours de laquelle, il a salué « la coopération fructueuse tuniso-émiratie dans le domaine sanitaire, qui s’est traduite, récemment, par le service d’aide médicale urgente (SAMU) de Jendouba, réalisé avec le soutien des Emirats ».

Le ministre a réitéré la détermination de la Tunisie « à poursuivre les programmes conjoints dans le secteur de la santé », adressant une invitation à son homologue émirati « à se rendre en visite dans notre pays la prochaine période ».

Le ministre de la Santé et de la Prévention émirati a dit son respect pour « les compétences scientifiques et médicales tunisiennes », affirmant la détermination de son pays « à renforcer le partenariat et la coopération sanitaire entre les deux parties ».

Gnetnews