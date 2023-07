Tunisie : Ammar s’entretient avec son homologue saoudien à Djeddah, la convergence des points de vue soulignée

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu hier, jeudi 20 juillet, avec son homologue saoudien, Fayçal ben Farhane ben Abdallah Saoud, à Djeddah, en présence des délégations des deux pays.

Les deux parties ont souligné la convergence des points de vue, autour des différentes affaires d’intérêt commun, et ont convenu d’activer, davantage, les mécanismes de concertation, de coordination et de coopération, rapporte le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Le ministre a valorisé l’appui de l’Arabie saoudite à la Tunisie, et son soutien dans différents secteurs, chose qui s’est traduite par la signature de deux conventions de coopération financière, appelant à donner un nouvel élan aux relations bilatérales, notamment en matière d’investissement, face aux possibilités et opportunités existantes dans les deux pays, indique la même source.

Le ministre a informé son homologue saoudien des importants pas franchis sur le plan de la consolidation du processus rectificatif, et des réformes économiques, en vue de bâtir un modèle de développement répondant aux aspirations du peuple tunisien. Cet engagement est fait, « malgré les difficultés et défis, en provenance, essentiellement, de la montée des conflits et de la multiplication des foyers de tension et les défis nouveaux qui en ont découlé, dont la migration irrégulière, la traite des personnes et des crimes organisés, que les pays seuls ne peuvent relever ».

Le ministre des Affaires étrangères saoudien a exprimé les dispositions de son pays, « à consolider davantage la coopération tuniso-saoudienne, et à l’élargir à de nouveaux domaines, notamment les secteurs promoteurs, à l’instar des énergies renouvelables et de technologie modernes », exprimant le soutien de son pays aux réformes menées par la Tunisie.

Nabil Ammar effectue une tournée dans le Golfe, l’ayant conduit au Koweït, aux Emirats et en Arabie Saoudite.

Gnetnews