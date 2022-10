Tunisie : Arrestation de 04 personnes pour atteinte à la sûreté de l’Etat, le fils d’un président de parti politique recherché

Le parquet du tribunal de première instance de Kasserine a ordonné « de mettre en détention 04 personnes pour formation d’un consensus en vue d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, dont le but est d’en changer la nature, d’inciter les habitants à s’attaquer mutuellement, et à susciter le désordre sur le territoire national ».

Le ministère public a, par ailleurs, ordonné « de lancer un avis de recherche contre le fils d’un ancien président d’un parti politique et une personne qui lui est proche, et de lui soumettre l’affaire à la date du 20 Octobre ».

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le ministère de l’Intérieur indique que la brigade d’investigations de la garde nationale de Kasserine est parvenue, récemment, à arrêter deux personnes en train de distribuer de l’argent à deux personnes accompagnées d’une fille au niveau d’une rocade à Kasserine.

Interrogés, ils ont reconnu avoir reçu des sommes d’argent, et les avoir distribuées pour semer le trouble, et ce en brûlant les pneus, et en attisant la situation dans les cités de la ville.

Une somme de 4720 dinars a été saisie en possession de la première personne et une autre de 1320 dt chez la deuxième, dans un premier temps.

Suite à une descente dans les domiciles des suspects, sur ordre du parquet, un montant de 15 980 dinars tunisiens, et un autre en devise ont été saisis, ajoute la même source.

Interrogés, les suspects ont reconnu avoir reçu l’argent d’une personne résidant à la cité Ennasr (Ariana), le frère d’un ancien candidat à l’élection présidentielle en 2014, qui était liée, auparavant, à une affaire de blanchiment d’argent.

Interpellé, il a indiqué avoir rencontré une personne en Turquie, très proche d’un président de parti politique en Tunisie. Les deux ont procédé à la planification, sur instruction du fils du parti politique en question, qui réside actuellement entre la Turquie et l’Angleterre. Ce dernier leur a promis des financements pour attiser la situation, en les chargeant de la région de Kasserine, pour y semer le chaos et le trouble, et y inciter à la désobéissance.

L’un des suspects a reçu un montant de 5000 dinars le 15 octobre 2022, comme avance. Les patrouilles sécuritaires sont parvenues avec la brigade centrale des renseignements d’arrêter le suspect principal à Ennasr (Ariana), une somme de 7600 dinars a été retrouvée, après la fouille de son véhicule.

Gnetnews