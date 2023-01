Tunisie : Azimoun appelle Kaïs Saïed à convoquer « une présidentielle anticipée »

Le mouvement, Azimoun, appelle le président de la république, Kaïs Saïed, « à convoquer une présidentielle anticipée, à cesser de dénier la réalité de la situation, à reconnaitre l’échec de son projet, et la perte du soutien populaire, sur lequel il s’est longtemps appuyé ».

Le mouvement appelle, dans un communiqué, l’UGTT et les organisations associées à l’initiative (Ndlr : en cours d’élaboration par le quartette pour une sortie de crise), « à cesser de diviser davantage les forces nationales, de rabaisser les partis, et de les exclure du débat autour de cette initiative et de la participation aux commissions », signalant qu’ »il n’y a pas de démocratie sans partis, chose confirmée par les résultats des législatives ».

Le mouvement appelle l’ensemble des Tunisiens, chacun selon sa position, « à sortir de la passivité, à l’action à travers l’adhésion à l’opération de sauvetage, par toutes les formes de militantisme pacifique, civile et politique ».

Le parti se considère comme « étant concerné par toutes les initiatives nationales œuvrant à la reprise du projet démocratique et au sauvetage économique ».

Le mouvement a fait paraitre ce communiqué à l’issue de la proclamation des résultats du second tour des législatives, auxquelles « le taux de participation n’a pas varié par rapport au 01er tour, dans la mesure où la majorité des Tunisiens n’y a pas participé, notamment la jeunesse et la femme et était boycotté par les partis et les forces politiques », souligne-t-il.

Gnetnews