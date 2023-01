Tunisie : Ben Nasr appelle Ã  la vaccination contre le Coronavirus, en prÃ©vision d’une future nouvelle vague

Tunisie : Ben Nasr appelle à la vaccination contre le Coronavirus, en prévision d’une future nouvelle vague

Le Directeur régional de la Santé de Tunis, Tarek Ben Nasr, a annoncé ce lundi 02 janvier 2023, le démarrage d’une campagne de sensibilisation, visant à encourager le recours à la vaccination contre le coronavirus, notamment les doses de rappel (Bosster) pour s’immuniser contre les variants d’Omicron Ba5 et Ba4, face à des prévisions de l’avènement d’une nouvelle vague du Covid-19, vers la fin du mois de janvier et le début de février prochain.

Dans une déclaration à la TAP, Ben Nasr a appelé l’ensemble des citoyens, notamment les personnes âgées, et les malades chroniques, « à se faire vacciner et à renforcer leur immunité contre le Coronavirus ».

Il a, par ailleurs, recommandé « le recours au vaccin anti-grippe, notamment pour les catégories vulnérables, les personnes âgées cet celles souffrant de maladies chroniques ».

Il a appelé « à éviter de toucher les enfants, notamment les les bébés, et la nécessité de respecter les gestes barrières, et les protocoles sanitaires, notamment le port du masque, et la distanciation physique pour éviter de contracter le virus ».

S’agissant de la situation épidémique dans le gouvernorat de Tunis, Ben Nasr a indiqué que la situation est stable, dans la mesure où aucun décès n’a été enregistré les dernières 24 heures. Le bilan cumulé depuis l’avènement du virus se stabilise ainsi autour de 2882 morts, face à l’inexistence de malades porteurs du virus dans les hôpitaux et cliniques privées.

Gnetnews