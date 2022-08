Tunisie : Bouden appelle Ã  identifier les besoins des diffÃ©rentes cultures en engrais chimiques

Tunisie : Bouden appelle à identifier les besoins des différentes cultures en engrais chimiques

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mercredi 17 juillet, une séance ministérielle consacrée à la mise à disposition des engrais chimiques, destinés au marché local, au titre de la saison agricole 2022/ 2023.

La réunion a porté sur plusieurs thèmes liés à la production des engrais, et leur coût, la disponibilité de ce produit sur le marché locale, et l’impact des perturbations et autres imprévus sur le stock national, autant de facteurs dont il faudrait tenir compte en termes d’exploitation des engrais dans le secteur agricole, rapporte en substance un communiqué de la présidence du gouvernement.

Najla Bouden a souligné « la nécessité de fixer les besoins des différentes cultures en engrais », mettant l’accent sur « la nécessaire coordination entre les différents ministères et organismes pour éviter les problèmes avant le démarrage de la saison agricole ».

Elle a appelé « à appuyer les choix nationaux en matière de production d’engrais chimiques », et à venir en aide aux agriculteurs pour « le soutien de la production nationale dans ce secteur vital ».

Gnetnews