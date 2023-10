Tunisie : Bouderbala affirme « l’alignement total et sans conditions de l’Assemblée sur le droit imprescriptible du peuple palestinien »

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a réitéré, ce mardi 17 Octobre, « l’alignement total et sans conditions de l’Assemblée sur le droit originel et imprescriptible du peuple palestinien, spolié de sa patrie, et de ses droits les plus élémentaires à vive, dans la paix et la sécurité, sur une terre irriguée par le sang des vaillants martyrs. »

Dans une allocution prononcée, ce mardi 17 Octobre, à l’ouverture d’une plénière extraordinaire, consacrée à la discussion des évolutions dans les territoires palestiniens, le chef du perchoir a indiqué que « l’Assemblée tient cette plénière extraordinaire, dans un contexte difficile, sous le joug duquel ploie le vaillant peuple palestinien ».

Bouderbala a souligné « l’importance de ces moments charnières, dans la marche de l’histoire militante et héroïque de ce peuple arabe, qui a revivifié le sentiment de fierté envers la bravoure de tous ceux ayant contribué de près ou de loin, à la résistance contre l’occupant spoliateur, en vue de l’annihiler et de livrer un message à toutes les nations qui croient au droit des peuples à l’autodétermination ».

Il a ajouté que cette plénière intervient, suite à la décision du bureau de l’Assemblée à la date du 12 Octobre 2023.

Le bureau a décidé, dans le même cadre, à transmettre la demande signée par 97 députés de l’Assemblée, sollicitant un examen urgent de la proposition de loi n’o 14/2023, portant sur « l’incrimination de la normalisation avec l’entité sioniste », à la commission des droits et libertés, a-t-il dit.

Au sujet de la position présidentielle envers la guerre actuelle, Bouderbala a considéré, en substance, que « la défense de ce droit constant sans appréhension, ni concession et tergiversation, représente l’un des principaux attributs de notre nouvelle Tunisie, constante dans ses positions et attachée au droit palestinien, à l’instauration de son Etat indépendant sur toute la terre de la Palestine, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, première de deux Quiblas (direction de prière), et troisième lieu saint de l’Islam ».

Le président de l’ARP a, de surcroit, souligné que devant les graves évolutions dans les territoires occupés, et face à l’offensive barbare et au regard des intentions de l’ennemi et ses actions sur le terrain, « nous ne pouvons rester les bras croisés, sans examiner les retombés de cette situation catastrophique, ainsi que les moyens de soutien possible, sur tous les plans, pour défendre et appuyer nos frères, jusqu’à ce qu’ils recouvrent l’ensemble de leurs droits spoliés ».

