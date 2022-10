Tunisie/ Cancer du sein : Le Train rose a quittÃ© ce vendredi Ã  lâ€™aube la gare de Barcelone en direction de trois gouvernorats

Tunisie/ Cancer du sein : Le Train rose a quitté ce vendredi à l’aube la gare de Barcelone en direction de trois gouvernorats

Le train rose sillonnera les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès, dans le cadre d’une caravane sanitaire pour le dépistage précoce du cancer su sein, organisée les 21 et 22 Octobre 2022.

Le train rose a quitté ce vendredi à l’aube la garde de Barcelone en présence d’Amel Belhaj Moussa, Ali M’rabet, et Rabiï Majidi, respectivement, ministre de la Femme, ministre de la Santé et ministre du Transport. Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’octobre rose pour le dépistage du cancer du sein, premier cancer féminin, organisée par l’Office national de la famille et de la population (ONFP), le ministère des Affaires sociales, avec la participation de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), et des associations de la société civile.

La caravane sanitaire mettra le cap, en ce premier jour, sur Sfax, et s’arrêtera à la gare « d’el-Ghriba », pour continuer sa tournée au niveau des gares de « Founi » et « Mezzouna » de Sidi Bouzid. Elle fera le deuxième jour, une halte, aux gares de Gabès Ville, Ghannouch à Gabès, et à Skhira à Sfax, rapporte le ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors dans un communiqué.

L’équipe médicale et paramédicale, relevant de l’ONFP ainsi que les bénévoles de la société civile, assureront des consultations pour le dépistage du cancer du sein, pour les femmes et les filles du milieu rural et régions intérieures, en les sensibilisant à la nécessité d’un dépistage précoce.

Gnetnews