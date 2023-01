Tunisie : Carthage, « zone sécurisée », il y est interdit de manifester (gouverneur)

Le gouverneur de Tunis, Kamel Feki, a déclaré que « de point de vue sécuritaire, il était interdit de manifester à Carthage, étant donné qu’il s’agit d’une zone sécurisée, chose connue de tous les partis politiques ».

Commentant l’interdiction opposée au parti destourien libre de manifester à Carthage, il a indiqué que la présidente du PDL, Abir Moussi, avait le droit de protester, mais elle devra choisir le lieu et le temps appropriés.

« L’action partisane a ses règles et ses codes », a-t-il souligné, signalant que « Abir Moussi a envoyé un huissier demandant de consacrer l’avenue Habib-Bourguiba au Parti destourien libre, uniquement, le 14 janvier, sous prétexte qu’il y a d’autres partis le même jour, au même endroit ».

Le gouverneur a qualifié la demande de Abir Moussi de « puérile », d’autant qu’elle a réclamé d’interdire aux autres partis de manifester à l’avenue Habib-Bourguiba.

Le parti destourien libre avait dénoncé, ce matin, dans un communiqué, l’abus de pouvoir et l’autoritarisme qu’exerce le gouverneur de Tunis, en l’empêchant de manifester à Carthage, et en a appelé au haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme pour activer les conventions internationales en matière de préservation des droits et libertés.

Gnetnews