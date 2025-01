Tunisie-Chine : Vers un partenariat renforcé dans le secteur minier

Le renforcement de la coopération économique entre la Tunisie et la Chine a été au cœur d’une réunion tenue lundi 6 janvier 2025, entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, et le vice-président de l’entreprise chinoise « Asia Potash », M. Zheng YouYe. La rencontre été l’occasion de discuter des opportunités d’investissement dans le secteur minier tunisien.

Les deux parties ont souligné la solidité des relations bilatérales établies depuis plusieurs décennies, tout en exprimant leur volonté commune de les consolider davantage dans les années à venir. « Cette ambition s’inscrit dans un contexte favorable marqué par de nombreuses opportunités économiques et stratégiques », lit-on dans le communiqué du département.

M. Zheng YouYe a exprimé l’intérêt de son entreprise pour investir en Tunisie et en Afrique du Nord, en particulier dans le domaine des mines. Selon lui, ces investissements pourraient contribuer au développement du secteur minier, à la création d’emplois et à la valorisation de la main-d’œuvre spécialisée que la Tunisie offre dans ce domaine.

Spécialisée dans l’extraction de potassium et le développement de l’agriculture moderne, « Asia Potash » élargit également ses activités à l’industrie du phosphate. Cette expansion pourrait marquer un tournant pour le secteur minier tunisien, offrant des perspectives prometteuses pour l’économie nationale.

Gnetnews