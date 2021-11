Tunisie/ Coronavirus : La Vigilance devra Ãªtre de mise, face Ã  la situation dans certains gouvernorats et en Europe

Tunisie/ Coronavirus : La Vigilance devra être de mise, face à la situation dans certains gouvernorats et en Europe

Le coronavirus se maintient à un niveau bas en Tunisie, mais la vigilance devra être de mise, avec l’apparition de foyers de contamination, en milieu éducatif, dans certains gouvernorats, et la recrudescence épidémique en Europe ; certains pays peinent à affronter une 5ème vague virulente nourrie par le variant Delta, connu pour sa forte contagiosité.

La planche de salut pour prévenir un éventuel rebond épidémique en Tunisie, est bien entendu le vaccin, le ministère de la Santé envisage, à ce titre, de poursuivre les journées portes ouvertes, ainsi que le respect des moyens de prévention individuels et collectifs : port du masque, distanciation, hygiène des mains, ainsi qu’une application stricte des protocoles sanitaires.

145 nouveaux cas et 05 décès

Le ministère a recensé à la date du 22 novembre, 145 nouveaux cas de contamination par le Covid-19, après la parution des résultats de 4177 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,47 %.

Dans son tableau statistique quotidien, le ministère ajoute deux cases : la première porte sur les analyses effectuées antérieurement et annoncées le 22 novembre : 1350, et la seconde fait mention des analyses positives enregistrées précédemment et révélées à la même date : 166.

Le bilan s’élève à 716 609 contaminations, sur un ensemble de 3 151 570 analyses en laboratoire.

Quelque 193 personnes ont été rétablies à la même date, ramenant le total à 690 226 guérisons.

05 décès ont été signalés les dernières 24 heures, portant le bilan à 25 354 morts des suites du virus depuis l’avènement de la pandémie.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 140 malades ; 46 sont placés en réanimation et 11 sous respiration artificielle.

