Tunisie – Coronavirus : L’Ã©pidÃ©mie ralentit, quels effets secondaires apparus chez les Tunisiens vaccinÃ©s ?

Tunisie – Coronavirus : L’épidémie ralentit, quels effets secondaires apparus chez les Tunisiens vaccinés ?

A l’inverse de la situation mondiale, notamment en Europe, où la pandémie repart à la hausse attisée par les nouveaux variants, en Tunisie, la situation épidémiologique se tasse, à travers un fléchissement des courbes.

Deux principaux chiffres le montrent : le premier est celui des décès qui est passé d’une moyenne de 41 disparitions en février dernier, à 24 la semaine dernière, le second, est celui du taux de positivité des analyses, qui se situe aux alentours de 14 %, contre 20 % en moyenne le mois écoulé.

Une amélioration qui reste néanmoins fragile, face à l’apparition dans nos contrées des nouvelles souches du Covid, connues pour leur forte contagion. 30 cas ont été en effet, détectés au variant anglais à Tunis, Kasserine, Siliana et Béjà, imposant, la fermeture des zones touchées et des confinements partiels.

Face à cette situation, les autorités sanitaires rassurent, tout en maintenant l’alerte. Leur principal message, encore et toujours, est d’appeler les Tunisiens à se plier strictement aux gestes barrière et aux mesures de prévention. Leur recommandation n’o 1, c’est de s’inscrire en masse sur la plateforme Evax, pour pouvoir s’immuniser contre le virus, préalable à un retour à la vie normale.

La vaccination qui en est ce mercredi à son cinquième jour, connait une affluence timide…les Tunisiens semblent réticents à franchir le pas et à se faire inoculer la fameuse injection, même si le ministère de la Santé tente de dissiper toutes les appréhensions, en mettant en avant le caractère « sûr » et « efficace » du vaccin, et en en minimisant les effets secondaires.

Le président de la commission nationale de vaccination, Hechmi Louzir, a déclaré hier que les effets secondaires apparus sur les gens à qui le vaccin a été inoculé, se limitent à « des maux de tête, une fièvre, et une douleur au niveau de la zone de la piqûre… » ce sont là, les effets attendus et les plus courants enregistrés chez des millions de personnes vaccinées à travers le monde. Ce qui fait, néanmoins, peur, ce sont les effets inattendus, comme les complications apparues avec AstraZeneca, au sujet duquel, les scientifiques sont encore prudents et n’établissent pas un lien direct entre de telles complications et le vaccin.

Selon Hechmi louzir, l’OMS qui est en train d’examiner le vaccin anglo-suédois, n’enverrait en Tunisie aucun lot, s’il s’avère qu’il n’est pas sûr.

La Tunisie n’a pas acheté ce vaccin à travers un contrat direct, mais est censée en recevoir un premier lot de 138 mille doses, dans le cadre du mécanisme, Covax, a-t-il dit.

En attendant de voir plus clair à ce sujet, le ministère de la Santé continue à compter les dégâts de l’épidémie, et à en mesurer les variations.

549 nouveaux cas, et 25 décès

A la date du 15 Mars, la Tunisie a recensé 549 nouveaux cas d’infection au virus, contre 614 guérisons.

Le bilan s’élève désormais à 242 673 contaminations, contre 209 755 personnes rétablies.

Le nombre des décès passe à 8429, avec les 25 disparitions signalées le même jour.

Quelque 1037 malades sont alités dans les hôpitaux, 276 sont placés en soins intensifs, et 92 sous respiration artificielle.

Au total 10 889 ont été pris en charge dans les hôpitaux, dont 36 admissions au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 042 241 analyses pour dépister le virus depuis le début de la pandémie, dont 4267 à la même date.

Gnetnews