Tunisie : Création d’un comité de pilotage à la Kasbah pour tenter de sortir de l’ornière les banques à participation publique

L’état d’avancement de la mise en application des décisions prises au sujet des banques à participation publique a été au centre hier, lundi 30 Octobre, d’une séance ministérielle, tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani à la Kasbah.

Cette réunion à laquelle ont participé notamment, la ministre des Finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, a examiné les hypothèses au sujet des participations de l’Etat au capital desdites banques.

Hachani a appelé à la nécessité de préserver le capital des banques en question, en traitant leur situation actuelle, au cas par cas. Comme il a exhorté à parvenir à des solutions immédiates pour débloquer leur situation financière difficile.

Un comité de pilotage sera chargé au niveau de la présidence du gouvernement, d’œuvrer à parvenir aux solutions à même de régler les problèmes et difficultés auxquelles elles se heurtent, afin qu’elles puissent retrouver leur rôle, en tant que banques durables, appuyant l’économie et l’investissement à moyen et long termes, rapporte la Kasbah dans un communiqué.

Gnetnews